Star Academy : Nouveaux professeurs, nouveau plateau et une nouvelle pièce au château

La Star Academy fait son grand retour pour une nouvelle saison avec quelques nouveautés.

Le 4 novembre prochain, les portes du château de Dammarie-Les-Lys ouvrent ses portes pour une saison 2023-2024. En effet, la compétition va durer trois mois, les élèves vont passer Noël et le Nouvel An au château.

Lors d'une conférence de presse, TF1 a dévoilé quelques nouveautés pour cette saison à commencer par le corps professoral. Exit Laure Ballon et le mythique Yanis Marshall, la professeure d'expression scénique et le professeur de danse sont remplacés par Cécile Chaduteau et Malika Benjelloun.

La production explique ce choix : "Ils ont des projets personnels compliqués à mettre en place si on leur prend trois mois. La vie d’une école, c’est que le corps professoral bouge."

Concernant le reste des professeurs, on retrouvera Adeline Toniutti, prof de chant, Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, les répétitrices, Michaël Goldman, le directeur, coach Joe, le prof de sport et Pierre de Brauer, le prof de théâtre.

TF1 proposera une quotidienne du lundi au dimanche en fin d'après-midi avec la voix off de Karima Charni.

Il y aura aussi une nouvelle décoration pour le château ainsi qu'une nouvelle pièce qui sera utilisée pour aller poster des contenus à destination des fans.

Rendez-vous début novembre sur un tout nouveau plateau pour suivre la nouvelle promotion de 16 élèves en compagnie de Nikos Aliagas.