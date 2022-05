Star Academy : Jean-Pascal Lacoste, de trublion de la saison 1 à coach dans la nouvelle édition ?

Le comédien et chroniqueur Jean-Pascal Lacoste espère un come-back dans l’émission qui l’a révélée. Il a même assuré être en contact avec la production au micro de nos confrères de Radio Contact. Marion Jaumotte a évoqué cette déclaration dans son Actu people.

Après des mois de rumeurs incessantes, les fans de la Star Academy ont vu leur rêve être exaucé ce 3 mai : la plus célèbre école de chant rouvre officiellement ses portes pour une nouvelle saison.

Les futurs académiciens retrouveront cet automne le château de Dammarie-les-Lys et Nikos Aliagas assurera la présentation des prime time. On ne connaît pas encore les noms des professeurs de chant, de danse ou de théâtre et certains prétendent évidemment à occuper cette place de choix. Les professeurs et le directeur/la directrice de l’académie passent en ce moment au casting indique Sudpresse.

Parmi les candidats, c’est un secret de polichinelle, Jean-Pascal Lacoste souhaiterait s’offrir un retour dans l’émission qui l’a révélé au grand public.