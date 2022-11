Star academy : Jean-Pascal aux Boucles de Spa en 2004

Direction les boucles de Spa en 2004 avec une archive de la Sonuma. L’occasion de remonter le temps avec un sujet dans lequel on retrouve Jean-Pascal qui avait participé à la première Star Academy en France. Sa venue en Belgique n’est pas une surprise, le chanteur a l’opportunité de participer aux boucles de Spa et a sauté sans hésiter sur l’occasion.

Ce que le chanteur apprécie le plus c’est l’ambiance et les spectateurs. A la lecture des temps, une constante, la star ne se prend pas la tête, il est juste là pour s’amuser. On sait que c’est un agitateur, est-ce que c’est un bon conducteur ? La réponse en image mais après tout, chacun son truc.

Regardez plutôt !