Star Academy : ces anciens élèves espèrent devenir les professeurs de la nouvelle saison

Autre finaliste prêt à rejoindre le château, Michal Kwiatkowski. Élève dans la saison 3, il était au cœur de la reprise de Qui a volé l’orange ? de Gilbert Bécaud.

Interrogé le 21 mai au sujet de la Star Academy par Laurent Ruquier dans On est en direct dans le cadre de la promotion d’un concert à Paris, il a affirmé son envie de devenir professeur. "Il y a quelques années j’ai créé une école de musique, je suis prof de piano et prof de chant. Donc oui, bien sûr, parce que je pense que sans aucune prétention, j’aurais beaucoup de choses à transmettre aux nouveaux" a-t-il lâché, nostalgique de son aventure il y a plus de 15 ans.

Ce 24 mai, c’est Emma Daumas qui a aussi pris la balle au bond dans les colonnes de Gala. "Si on arrive à construire quelque chose ensemble, de l’ordre d’une vraie collaboration, que je vienne défendre un univers qui me correspond, j’y vais avec grand plaisir".