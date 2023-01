Stanislas Ide vous conseille "Les Banshees d’Inisherin", une nouvelle comédie dramatique

Dans le 8/9, Stanislas Ide vous présente le film Les Banshees d’Inisherin. Si vous aimez les comédies macabres et Colin Farrell, ce film risque très probablement de vous plaire.

On se trouve en 1920 sur une île en Irlande où deux amis de toujours refont le monde en buvant de la Guiness. Puis un jour, l’un d’eux décide de rompre les liens. "Je crois que je ne t’aime plus, je te trouve ennuyeux". Abasourdi, l’homme n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux.

Un film déprimant à souhait mais aussi d’une déroutante humanité, réalisé par Martin McDonagh.