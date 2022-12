Stanislas Ide vous conseille "Chœur de rockers", une comédie autour de la musique rock

Dans le 8/9, Stanislas Ide vous présente le film Chœur de rockers. Une comédie sociale, tissée d’humour, d’émotion et de musique.

Le film Chœur de rockers, réalisé par Ida Techer et Luc Bricault est comédie qui raconte l’histoire d’une chorale de seniors qui se lance dans un répertoire rock. Une histoire inspirée du groupe dunkerquois qui a une dizaine d’années : "Salt and Pepper". A l’écran, on y retrouve Mathilde Seigner, Bernard Le Coq et plein d’autres.

Un film qui parle bien du lien social et de l’importance de se rassembler, pourquoi pas autour de la musique. Selon Stanislas, l’histoire est un peu facile, mais dès qu’ils se mettent à chanter, les émotions montent. Par contre, si vous aimez les histoires bien ficelées, passez votre tour.