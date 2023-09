Stanislas Eskenazi, avocat de Mohamed Abrini : "On pourrait très bien encore avoir une cassation"

L’avocat, qui a connu le procès de Paris et de Bruxelles estime que "la défense a fait un travail exceptionnel car elle n’a rien retranché sur les droits de ses clients. Et parce qu’on n’a rien retranché sur ses droits, on a permis à nos clients de s’exprimer. Que ce soit audible ou pas, on juge des hommes et nous nous sommes assurés que ces hommes soient jugés correctement. La question n’est pas de dire que la Défense a fait bien son travail et qu’ils ont gagné quelque chose, on n’est pas dans du gain, on a juste permis que justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles", précise Stanislas Eskenazi.