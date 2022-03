Stanislas Dehaene ou le "connais-toi toi-même neuronal " : "il n’y a pas de pensée immatérielle"

Stanislas Dehane commence par nous exposer ce qu’est un cerveau. Ce qui est "peut-être l’objet le plus complexe de l’univers" est en fait un kilo et demi de matière molle, pleine de plis, de rigoles et de ridules, correspondant à "une extraordinaire organisation à toutes les échelles". Quand on observe un cerveau avec une IRM (Imagerie par résonance magnétique), on y voit un cortex plissé (du latin "cortex" qui signifie "enveloppe, écorce"), soit une surface de quelques millimètres d’épaisseur qui se plissent pour pouvoir rentrer dans la boîte crânienne. Si on zoome, on va y trouver toute une hiérarchie de circuits composés de cellules et neurones, composés eux-mêmes d’une arborescence très complexe. On pourrait zoomer encore à l’échelle de la molécule, échelle qui était celle de l’analyse de Jean-Pierre Changeux avec qui notre invité a collaboré étroitement. Si Jean-Pierre Changeux se focalisait plus sur les aspects moléculaires et cellulaires, Stanislas Dehaene a préféré lui se concentrer sur les aspects cognitifs. De cette dualité, il dit :

Cela décrit bien l’extraordinaire difficulté pour comprendre le cerveau où il faut réussir à mettre en relation cette échelle biologique avec les fonctions cognitives, essayer de comprendre comment la pensée émerge de ces circuits.