Standing ovation sur le plateau de "The Dancer Belgique" pour cette chorégraphie de feu !

"The Dancer Belgique" c’est la nouvelle émission de divertissement signée RTBF. L’objectif ? Faire briller des talentueux.euses danseurs.euses venus des quatre coins de la Belgique. Chacun d’entre eux foulera la scène du plus grand studio de Belgique afin de se qualifier pour la suite du concours et espérer être qualifié pour la suite de la compétition.

Entrez dans la danse avec "The Dancer Belgique", un show exceptionnel présenté par Sara de Paduwa, Ivan et Héloïse Blanchaert tous les mardis dès 20h20 sur La Une et Auvio.