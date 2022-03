STANDING OVATION pour Roxane avec sa reprise "Never Enough" sur le plateau des Lives

Lors des Blinds, la reprise de Roxanne du titre "When Love Takes Over" avait fait l’unanimité. Lors de l’épreuve de K.O., elle avait décidé de reprendre un des titres phares du répertoire de Lara Fabian : "Je t’aime". Lors de sa prestation, le temps s’est arrêté dans le studio. Pour sa première prestation en direct, elle s’est attaquée une nouvelle fois à un titre phare de la chanson française : "Laissez-Moi Danser" de Dalida. Grâce à ce titre, Roxane a fait le show et a fait danser l'ensemble des coachs et du public.

Pour cette étape suivante, Roxane décidé de s’attaquer à un titre anglais issu du fim "The Greatest Showman" sorti en 2017 : "Never Enough" de Lauren Allred. Avec plus de 262 millions de streams sur Youtube, ce titre a été dans le classement BillBoard Hot 100.Ce soir, Roxane revisite ce tube international sur le plateau de The Voice Belgique ! Sera-t-elle une nouvelle fois sauvée par son coach, Black M ?