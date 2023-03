Standard – Zulte Waregem : les Rouches veulent oublier la défaite à Bruges (direct commenté à 20h45)

Le Standard avait une belle occasion de se rapprocher du top 4 dimanche dernier lors de son déplacement à Bruges. Si les champions de Belgique l’ont finalement emporté, pas question pour les Rouches d’enterrer l’objectif principal de la saison.

Et pour se remettre à croire en ses chances, le club liégeois devra impérativement battre Zulte Waregem ce samedi sur le coup de 20h45. Mais la tâche ne s’annonce pas facile pour les Rouches, qui affrontent l’avant-dernier du championnat. Les Flandriens sont en mission et tenteront de se sauver, à cinq journées de la fin de la phase classique et viennent d'ailleurs de licencier l'ancien entraîneur rouche, Mbaye Leye.

Les hommes de Ronny Deila l’avaient emporté trois buts à rien au match aller.