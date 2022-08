Standard : voici pourquoi les supporters sont enthousiastes, malgré les résultats

Depuis qu’il a été annoncé en bords de Meuse, Ronny Deila marque les esprits, petit à petit.

Bouba : "Déjà les vidéos en MLS, ça fait impression, ça montre sa rage de vaincre mais aussi sa proximité avec ses joueurs et le public. Ça, ça nous plaît".

Fabian :"En peu de temps, il a regonflé le moral d’un groupe qui était au plus bas après la saison catastrophique qu’ils avaient vécue. Les joueurs l’ont tout de suite souligné, et ça se voit sur le terrain".

Les supporters épinglent de petites choses, révélées dans la presse ou simplement visibles. Ainsi :

-il a offert le resto à toutes ses troupes peu avant le début de saison.

-A l’Académie, il oblige ses joueurs à changer régulièrement de place à table pour éviter les clans.

-Il s’est montré très disponible vis-à-vis des fans lors de la reprise des entraînements.

-Il accompagne l’équipe lors du tour d’honneur après match. Ça plaît.

Depuis Ricardo Sa Pinto le Standard n’avait plus connu un coach aussi proche de ses joueurs.

C’est un représentant du club, qui nous fait cette observation. "Dès son arrivée, l’Irlandais a procédé à de nombreux entretiens, individuels et collectifs. Et pas seulement pour parler foot. L’aspect humain des choses lui tient visiblement fort à cœur, c’est pour cela qu’il me rappelle Ricardo Sa Pinto". Et on sait que c’est surtout grâce à cet esprit (de famille et de combativité) insufflé à son groupe que le Portugais a forgé les résultats que l’on connaît.

"Deila est franc, déterminé, clair, confiant. Et surtout charismatique. Mais c’est naturel chez lui, il ne se force pas, et notre Service Communication peut donc se contenter de surfer là-dessus. Au sein du club, tout le monde est séduit et convaincu par Deila.".