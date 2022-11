Standard - Union Saint-Gilloise : "Le pressing et la mentalité ont fait la différence"

2-3, c'est le score final affiché au marquoir à Sclessin ce dimanche. Malgré la défaite au bout d'un match haletant, les Rouches n'ont pas à rougir de leur performance. Pour notre consultant, Joachim Mununga, "le Standard a perdu sans démériter. J'ai juste eu le sentiment que ce Standard, que j'ai trouvé très intéressant, s'est fait surpasser par un bloc équipe unioniste plus abouti."



Pascal Scimè abonde dans le même sens, "c'était un match agréable à regarder. Ce qui a fait la différence, c'est le pressing et la conscience de se dire que l'on peut gagner partout et face à n'importe quel adversaire. C'est cette mentalité qui a fait la différence, au-delà des qualités intrinsèques du collectif et des individualités unionistes." Il ajoute : "le Standard n'a pas capitalisé sur ses temps forts. Il a très bien entamé la deuxième période, ils ont trouvé le but mais on les a ensuite senti plus fébriles." Et de souligner les aspects sur lesquels le Standard doit encore progresser, "sur le troisième but de l'Union, je ne comprends pas pourquoi le Standard est si gourmand. C'est là qu'on voit qu'il doit encore travailler sur la gestion de ces moments de match. L'équipe est encore en phase d'apprentissage, tu dois apprendre à comprendre le moment du match. Ce Standard est séduisant surtout à Sclessin. Il y a de l'envie mais il ne peut pas défendre comme ça sur le dernier but."