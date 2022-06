Standard : suivez la 1ère conférence de presse de Ronny Deila en direct commenté à 13h30

Le Standard de Liège commence sa préparation pour la saison prochaine dès ce mercredi. Une journée qui sera particulièrement chargée, puisque le nouvel entraîneur du club liégeois, Ronny Deila, tient également sa toute première conférence de presse. Le début d’une nouvelle ère pour les Rouches, c’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters liégeois depuis le rachat du club par les Américains de 777 Partners.

Avec ces nouveaux investisseurs, un nouveau coach et un nouveau staff. Pierre Locht occupe désormais le poste de CEO. Pour encadrer le coach norvégien on trouvera donc Efrain Juarez (adjoint de Deila à New York), qui endossera le costume de T2. Geoffrey Valenne (ancien coach des U23 du Standard) sera, lui, le nouveau T3.