Standard - Sortie de Balikwisha : "Hoefkens fait ça quand il est en position de force, c’est trop facile"

"Je connais bien William et quand j’ai vu sa tête au moment de monter au jeu, je savais déjà qu’il n’avait pas envie d’y aller, qu’il était frustré" détaille Alex Teklak. "C’est arrivé à de nombreux joueurs. On a tous connu ça. Des situations que l’on considère comme étant injustes quand on ne joue pas. Là il mange le pain noir du Standard depuis six semaines. Il est dans la galère depuis six semaines, au même titre que d’autres joueurs, mais il était encore le seul joueur qui montrait de la personnalité et qui avait vraiment du cran sur le terrain."

Il ajoute : "je pense qu’il n’est pas à créditer de match où il est complètement passé à côté. Il a eu des périodes difficiles aussi, mais bref. C’est encore un des seuls joueurs qui osait faire quelque chose. Je crois qu’à un moment donné, dans la tête d’un joueur, tout ça crée de la confusion et il voit les transferts arriver, passer devant lui, jouer, et ils sont forts. Je crois que dans sa tête, Balikwisha se dit il y a une légitimité naturelle d’Alzate, d’Hayden. Et à ce moment-là, en tant que joueur, vous voyez les choses en noir. Mais je trouve qu’il fait une erreur de monter au jeu dans cet état d’esprit."