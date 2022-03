Standard - Seraing : Première titularisation pour Noubi du côté Rouche, 0-0 (LIVE audio et commenté)

Le Standard reçoit Seraing ce dimanche soir. Dix points séparent les 2 équipes et Seraing occupe toujours la place de barragiste avec 7 points d’avance sur Beerschot (descendant virtuel) et 6 de moins que Zulte-Waregem qui, pour l’instant, évite la bascule. Inutile de préciser que pour Seraing, qui reste sur 5 défaites de suite (sans marquer le moindre but) il s’agit de l’une des toutes dernières chances de croire au maintien direct.



Le Standard a retrouvé un brin de sérénité suite à sa victoire contre le Beerschot et au point pris à Charleroi. Mais le Standard doit aussi retrouver de la lucidité devant le but. Les Liégeois n’ont marqué qu’une fois à l’occasion de leurs cinq dernières sorties. Le retour de Renaud Emond incite à l’optimisme.

En revanche, Luka Elsner devra se passer des services de Dussenne (suspendu) et de Laïfis (blessé) tandis qu' Amallah est incertain.

A Seraing, Sanogo et Jallow sont indisponibles. Cachbach est suspendu. Alors que Lahssaini rentre dans l’équipe.