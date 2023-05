Standard - Ronny Deila refuse de baisser les bras : "On doit continuer de croire au ticket européen"

Le Standard s'est incliné face à La Gantoise 1-2 (mi-temps: 0-1) pour la deuxième journée des Europe playoffs samedi à Sclessin et doit laisser filer les Gantois qui prennent option sur la première place au classement.

"Je trouve que notre performance a été vraiment bonne. On a eu des constructions intéressantes, on n'a malheureusement pas conclu nos opportunités. Ils n'ont pas créé plus d'occasions que nous... mais ils ont mis deux buts. L'adversaire du soir possède pas mal de qualités. On a perdu ce match dans les deux rectangles finalement. La grosse différence de la soirée, c'est l'efficacité. Les affrontements précédents étaient déjà très serrés face à Gand. Je pense qu'on méritait mieux ce soir. L'équipe a progressé malgré tout, c'est un point positif", a indiqué Ronny Deila à notre micro.

"On doit continuer d'y croire. Si ma mémoire est bonne, Gand a déjà perdu des points contre le CS Bruges (ndlr : fin janvier, les Brugeois s'étaient imposés 3-2). A nous de faire le plein d'unités contre Westerlo. Si tout se joue sur le dernier match, on donnera le maximum pour aller chercher le ticket européen", a ensuite précisé le coach du Standard.