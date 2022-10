Standard - Ronny Deila : "La passion que transmettent les supporters, renforce notre confiance"

Ronny Deila a également voulu souligner la superbe prestation de son groupe : "Je suis tellement fier de mes joueurs. Ils ont contrôlé la rencontre de A à Z, et cela avec une justesse défensive et une incroyable efficacité pour marquer trois buts en moins de 10 minutes.

Le coach norvégien est confiant, avant un déplacement à Malines mercredi, et le choc face à Anderlecht dimanche prochain : "Ce sera difficile mais j’ai un super groupe de joueurs, et j’ai de la chance parce qu’ils veulent tous jouer. Face à l’Antwerp les remplaçants ont fait du super travail et je compte sur la force de notre collectif", a conclu Ronny Deila.