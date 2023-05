Standard : qui est Geoffrey Valenne, le 'pompier de service' et coach intérimaire suite au départ de Ronny Deila ?

En juillet 2021, il reçoit d’autres responsabilités. "J’ai eu l’honneur de pouvoir entrainer, comme coach principal, la deuxième équipe du Standard, les U21, avec la réussite au bout du compte. J’ai eu la chance de suivre la majeure partie des joueurs qui sont arrivés dans l’effectif de l’équipe première. Pour certains, comme Cihan Canak, c’était dès la psychomotricité dans les catégories U7 et U8. Le lien entre les jeunes et les pros est primordial pour la réussite et l’éclosion de nos jeunes. C’est une fierté d’être en équipe première et d’avoir été ‘l’élu’ du centre de formation. Je dois en remercier Réginal Goreux et Pierre Locht. Ce n’est pas une réussite personnelle, c’est plutôt celle d’un centre de formation. On veut faire éclore des joueurs, mais aussi des entraineurs", racontait-il en août 2022, alors qu’il était devenu T3 de Ronny Deila.

Geoffrey Valenne, qui passe actuellement sa licence pro, joue les pompiers de service chez les Liégeois pour la troisième fois déjà, soit après les départs de Mbaye Leye et de Luka Elsner.

On le dit sympathique et posé. Il va donc entraîner l’équipe première du Standard dix jours et coacher deux rencontres, contre le Cercle Bruges ce week-end et face à La Gantoise le week-end d’après.