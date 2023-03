Standard - Merveille Bokadi : "Si on fait la même prestation au FC Bruges le week-end prochain, on va gagner"

Le Standard de Liège a remporté son duel face à Westerlo samedi à l'occasion de la 28e journée de championnat de Belgique. Les Liégeois ont dominé, 2-0, les Campinois, avec qui, ils partageaient la 6e place.

"C'est une très belle victoire. On était tous conscient que ce match était très important. La consigne, c'était de pousser, on voulait vraiment aller chercher ce succès. On n'a rien lâché, on a poussé du début à la fin. On avait de l'énergie, tout le monde était motivé. On voulait presser haut et récupérer les ballons en zone offensive. On l'a bien fait, on doit continuer comme ça. Je trouve qu'on progresse match par match, c'est bien pour nous", a expliqué Merveille Bode Bokadi à notre micro.

"Notre meilleur point de progression, c'est l'agressivité et la récupération offensive après une perte de balle. C'est ce qu'on travaille toute la semaine. On doit par contre encore corriger notre efficacité. On doit tuer le match quand on en a l'occasion. On joue au FC Bruges la semaine prochaine : on doit aller y faire un grand match comme ce soir. Si on fait la même prestation, on va gagner la rencontre", a-t-il conclu.