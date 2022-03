Vous arrivez un peu libérés à Seraing qui va abattre sa dernière carte.

" On ne doit pas trop s’occuper de l’adversaire. On doit regarder au Standard et veiller à ce que cette sérénité ne se transforme pas en nonchalance. Notre agressivité doit rester la même qu’à l’occasion de nos trois dernières rencontres. C’est la clef. A domicile a fortiori. Car nous n’y avons pas souvent satisfait nos supporters et nous n’y avons pas été très performants. "

Au-delà de cela, quels sont les autres enjeux de ce match ?

" Gagner, prendre des points… Car le plan comptable pique nos yeux. Dépasser la barre des 40 points serait quelque chose d’important. Se donner de l’assurance pour la suite, trouver un système équilibré, concéder très peu d’occasions… Mais les 4 matches qui restent doivent nous donner la possibilité d’améliorer notre secteur offensif. "

Vous avez marqué un but en 5 matches et Seraing aucun. Verra-t-on un match fermé dimanche ?

" Nous devons emballer le match comme nous l’avons fait face au Beerschot. Et ensuite retrouver un allant offensif qui nous permettra de nous forger des occasions. Le retour de Renaud Emond peut nous donner un petit plus dans ce secteur. La pression est moindre et donc on doit retrouver l’envie et le plaisir de créer des situations. Mais il ne faut pas oublier que notre équipe est très jeune. Une des plus jeunes d’Europe. Il y a une notion de progrès à garder en tête. Exemple : Tapsoba est jeune et se crée beaucoup d’occasions. Mais il lui manque ce petit relâchement à la finition. Mais ça viendra. Je suis sûr qu’un jour il marquera beaucoup de buts. Nous nous créons pas mal d’opportunités sur phase arrêtée. Il est temps d’en mettre une au fond."

Un petit mot sur Seraing qui reste sur 5 défaites de rang ?

" Ce sont des défaites différentes. Ils ont souvent été réduits à 10… Mais devant ils ont Mikautadze, Jallow, Maziz… Ce sont des garçons qui peuvent faire mal si on leur laisse de l’espace. Mais ils laissent des espaces dans le dos de leur défense à cinq. "