Standard - Le VAR annule le but de Sissako pour hors-jeu contre le Cercle, le défenseur liégeois frustré : "on ne peut pas regarder à un ongle..."

Une décision évidemment très frustrante pour le Standard qui ne récolte finalement qu’un point face aux Brugeois et reste bloqué à la 13e place du classement de Pro League.

"Je pensais qu'on avait gagné le match, qu'après ce but c'était bouclé. Mais après, l'arbitre en a décidé autrement. ", a déploré Sissako, évidemment frustré, au micro d'Eleven Sports. "Je suis favorable au VAR mais on ne peut pas aller regarder au millimètre près. Ça reste du football. On ne peut pas regarder à un doigt de pied, à un bout d'ongle. Au bout d'un moment, ça dénature le football. Je suis d'accord qu'on siffle les grandes erreurs mais pas ce genre de choses."

"C'est une blague... même les ongles rentrent en compte dans le hors jeu maintenant", a ensuite ironisé Sissako sur Twitter.