Standard : Laursen, séduit par le soutien du public, veut contribuer au redressement du club

Le latéral danois de 27 ans, qui rêve de rejoindre l’équipe nationale, espère désormais renforcer les liens qu’il entretient avec ses nouveaux partenaires. "Mon objectif est de jouer le plus de parties possible et de construire de bonnes relations avec l’équipe le plus vite possible", a-t-il encore ajouté.

Le joueur, qui se décrit comme un défenseur porté à l’offensive, a dépeint le jeu belge comme plus physique : "Ici, en Belgique, on va beaucoup plus vite au goal, alors qu’en Allemagne on construit beaucoup plus", estime-t-il.

Jacob Barrett Laursen a signé un contrat de 3 saisons, plus une en option, avec le Standard, en provenance de l’Arminia Bielefeld. "Le transfert s’est passé très vite, après que j’ai entendu que le Standard était intéressé", a-t-il aussi confessé.

Il a été formé à Aalborg puis à la Juventus de Turin avant de commencer sa carrière professionnelle lors de la saison 2013-2014 en D1 danoise à Odense (127 matches, 8 buts, 16 assists), avait indiqué le Standard fin du mois dernier.

C’est en juillet 2020 qu’il avait été transféré en Allemagne à l’Arminia Bielefeld qui venait d’être promu en Bundesliga (43 matches, 3 buts, 2 assists).

Le Standard affrontera le Cercle de Bruges dimanche prochain à 13h30.