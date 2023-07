Standard : la saison de l’explosion pour Noah Ohio ?

Vu les premiers matches du Standard en préparation, Carl Hoefkens devrait débuter la saison avec un 433 dans lequel Ohio serait entouré du nouveau capitaine Aron Donnum et du jeune britannique Romaine Mundle. Un trio d’attaque très explosif.

Noah Ohio a également su profiter de l’absence de Stipe Perica du stage estival pour se mettre en avant. Opéré à l’épaule en fin de saison dernière, le Croate, qui ne s’est jamais montré à son avantage, est toujours en rééducation.

Renaud Emond, troisième buteur du groupe liégeois est, lui, bien présent. Il a d’ailleurs planté un doublé contre l’Olympic Charleroi lors du premier match amical (victoire 3-2). Mais à l’heure actuelle, l’attaquant néerlandais a une longueur d’avance sur le Gaumais.

Avec un Perica peu convaincant la saison dernière (4 buts en 29 matches), un phénix qui tarde à renaître de ses cendres (3 buts en 16 matches) et un Dragus sur le départ, la direction du matricule 16 aimerait, sans surprise, profiter du mercato pour s’offrir un buteur digne de ce nom et apporter un peu plus de concurrence à Ohio. L’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait également permettre à Hoefkens d’évoluer dans un système à 2 attaquants, dans le cas où ni Perica, ni Emond n’arriveraient à le convaincre.

Alors le Standard a-t-il enfin trouvé son buteur tant désiré en la personne de Noah Ohio ? C’est tout un club qui l’espère. Cela fait désormais quatre saisons que le meilleur buteur du Standard n’est pas un véritable attaquant. La saison dernière, c’est Zinckernagel, prêté par l’Olympiacos, qui avait terminé meilleur buteur liégeois avec 10 buts. Les années précédentes, Dragus en avait inscrit 6 (2021-2022), Amallah 15 (2020-2021) et Lestienne 10 (2019-2020).

Il faut donc remonter à la saison 2018-2019 pour voir un pur attaquant planter des roses à Sclessin. Et ce n’était autre que… Renaud Emond, meilleur buteur rouche avec 16 réalisations. Une barre que pourrait atteindre Ohio cette saison ?