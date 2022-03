Standard : La fin de l'ère Bruno Venanzi

"C’est avec beaucoup d’émotions que j’ai le plaisir de vous faire savoir que j’ai acquis seul toutes les parts que Roland Duchâtelet détenait dans le Standard de Liège" : ça, c’était il y a quasi sept ans. Après quatre années compliquées sous Roland Duchâtelet, le Standard est racheté par Bruno Venanzi, un homme d’affaires liégeois fan depuis toujours du club et ancien vice-président. Bref : Une idylle sur papier pleine de promesses.

Oui mais voilà : quelques années plus tard, rien ne va déjà plus en bords de Meuse. Malgré deux Coupes de Belgique remportées en 2016 et 2018, le club ne vit pas la période calme et prospère prédite. Sous le mandat de Venanzi, neuf entraineurs et six directeurs sportifs se succèdent. Pas vraiment la stabilité rêvée.