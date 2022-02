Standard - Gand : la toute dernière chance pour les Rouches (suivez le match en direct)

Alors qu'il ne reste plus que 6 matches (7 pour le Standard) à disputer avant la fin de la phase régulière, le Standard abat sans doute déjà l'une de ses toutes dernières cartouches ce dimanche. 14e de Pro League à 12 points du 8e Genk, les Rouches doivent absolument venir à bout de Gand à domicile s'ils veulent encore croire un tantinet à des play-offs qui paraissent de plus en plus chimériques.

Malheureusement pour les Liégeois, la courte défaite sur la pelouse d'Ostende semble avoir été le coup de trop qui a visiblement laissé des traces au moral. Les hommes d'Elsner parviendront-ils à redresser la tête pour s'offrir le scalp de Gand ?