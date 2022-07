Standard – Gand : la saison de Pro League reprend et les Rouches ouvrent un nouveau chapitre (Direct audio et commenté 20h45)

Trois, deux, un, c’est parti ! La Pro League reprend ses droits ce vendredi soir avec une affiche plutôt alléchante sur papier : le Standard de Liège reçoit La Gantoise. Et comme chaque nouvelle saison, c’est l’occasion d’un nouveau départ. Des mots qui résonnent particulièrement fort dans les travées du stade liégeois après une saison à oublier.

Du côté de Gand, la saison a presque déjà commencé avec la finale de SuperCoupe perdue face au Club de Bruges. Les Buffalos qui ont manqué de peu les PO1 l'an dernier, tenteront d'accorcher le bon wagon cette saison.

Suivez Standard – Gand en direct audio

On peine presque à se souvenir du dernier match du Standard tant la saison s’est terminée tôt pour les Liégeois. Non qualifiés pour les Play-offs, les Liégeois ont vu leur saison s’arrêter le 10 avril par une défaite assez sèche face à Saint-Trond. Une semaine après, le club était officiellement racheté, passant des mains de Bruno Venanzi aux mains du groupe américain 777 Partners.

Les supporters ont ensuite dû se montrer patients avant de voir les choses avancer et la structure se mettre en place. On notera notamment l’arrivée de Ronny Deila au poste de coach et la "promotion" de Pierre Locht comme CEO du club. Un changement de modèle mais pas une révolution, l’esprit du Standard, son ADN doivent être préservés. C’est le message prôné depuis ce rachat. On verra concrètement ce que cela donne sur le terrain à partir de ce vendredi soir, dans le tout premier épisode d’une nouvelle saison de Pro League !