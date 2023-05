Standard Femina – Genk Ladies : une finale de Coupe de Belgique avec un record dans le coin de la tête

Qui dit finale dit forcément joueuses à suivre. Côté Standard, on retrouve Noémie Gelders, qui a effectué son retour en Cité Ardente après une saison à Anderlecht. A 26 ans, elle compte déjà deux Coupes de Belgique, une avec le Standard en 2018 et une la saison dernière avec les Mauves. Gelders c’est la patronne et la leader technique de l’effectif de Stéphane Guidi et son expérience pourrait être primordiale pour les Liégeoises.

Aux côtés de l’expérience, Welma Fon fait parler la fougue de la jeunesse et sa vivacité. La nouvelle Red Flames impressionne du haut de ses 21 ans. Déroutante sur son flanc, elle est capable d’amener le danger par sa qualité de dribble et sa vitesse et pourrait débloquer la situation sur une action individuelle.

Aux Genk Ladies, c’est un nom bien connu qui saute aux yeux lorsque l’on regarde l’effectif. Luna Vanzeir est, en effet, une des pièces maîtresses de l’effectif limbourgeois. La sœur de l’ancien Unioniste, Dante, parti aux Etats-Unis, est la vedette de cette équipe de Genk et sera une des forces offensives. A ses côtés, Guido Brepoels pourra compter sur Lisa Petry. L’attaquante de Genk est en force et a inscrit 7 buts lors des 10 rencontres de play-off.