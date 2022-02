Standard : Elsner sur le départ de Grosjean : "Personne n’est dupe, un des leviers qu’il reste, c’est la position du coach"

Le Standard traverse une zone de turbulence, et ce matin le copilote du vaisseau liégeois a jeté l’éponge. Alexandre Grosjean, le CEO du Standard a pris la porte…

Cette après-midi, Luka Elsner, qui lui, est toujours le coach des "Rouches", est revenu sur ce départ : "Je pense qu’on se rend compte des conséquences extrêmement malheureuses que des résultats négatifs peuvent avoir. Je suis touché personnellement touché par son départ parce que notre relation était excellente. Mais c’est une décision dans le cadre de la situation dans laquelle nous sommes".

Une situation catastrophique sur le plan sportif. Le Standard est 14e avec 6 points d’avance sur Seraing, actuel barragiste. Le coach Liégeois sait que pour lui aussi, l’épée de Damoclès n’est plus très loin : "Personne n’est dupe dans une situation compliquée au niveau des résultats. On parlait des leviers qu’il reste, eh bien un des leviers qu’il est possible c’est la position du coach".

Cela dit Luka Elsner n’est pas du genre à laisser l’avion sans pilote, il veut tout faire pour redresser la barre : "Je suis prêt à me battre chaque fois que la bataille sera possible et pour l’instant il y a des batailles devant moi et je l’ai dit aux joueurs ils peuvent compter sur moi à plus que 100% pour donner le meilleur, le maximum et de trouver des solutions aux problèmes".

Le premier problème pour le Standard ce sera ce dimanche à 18h30, à domicile face à la Gantoise.