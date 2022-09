Standard : "Des victoires à l’arrache, il n’y a pas mieux comme team-building"

Tout comme vous, Benjamin a placé Anderlecht comme le perdant de cette huitième journée de Pro League : "C’est quand même vachement inquiétant pour les Anderlechtois. Un point pris sur douze possibles. Dans les journaux ce matin c’était 'début de crise à Anderlecht', oui, c’est habituel dans ce club-là même s’il y a eu des changements de direction et qu’il faut se rendre compte que ce ne sont plus tout à fait les moyens surpuissants d’il y a dix ans. Mais Anderlecht reste un club qui doit gagner. Aller chercher des titres le plus vite possible et là c’était quand même l’ambition cette année, de se rapprocher d’un titre, ça fait cinq ans qu’ils n’en ont plus obtenu. 1/12 en championnat, le contenu qui n’est pas bon… Heureusement qu’il y a eu la victoire en Coupe d’Europe jeudi. On sent que ça se cherche encore pour l’instant. La comptabilité entre Mazzu et son équipe ne saute pas encore aux yeux."

"Son message arrive aux oreilles mais pas encore dans les jambes. Ça manque d’intensité et on sait que c’est ce qui lui veut installer. C’était le cas à l’Union Saint-Gilloise l’année passée. Les courses, la solidarité… C’est un peu trop propre pour l’instant à Anderlecht. C’est désordonné quand il faut presser… Est-ce Mazzu qui doit faire un pas vers son équipe ou son équipe qui doit faire un pas vers Mazzu ? Ou les deux en même temps ? Il reste beaucoup de questions…"

Mais Benjamin n’est pas de ceux qui enterrent déjà la collaboration Mazzu-Anderlecht.

En ce qui concerne Charleroi, pas de panique mais pas de quoi totalement rassurer non plus. "Il y a à chaque fois de bons moments, mais ils ne capitalisent pas là-dessus. Les Carolos prennent trois buts avec de grosses erreurs. C’est toujours dommage quand vous menez au score dans un match difficile et puis vous donnez un but immédiatement à l’adversaire comme ils l’ont fait, avec une erreur de Koffi en plus, qui est un bon gardien mais là il commet une erreur. Ça rend un avantage moral à l’adversaire, et Charleroi doit, quand il marque deux buts, prendre au moins un point à OHL. Et là ils ont fait trop de cadeaux. Il y a de bonnes choses à Charleroi mais là aussi il faut un peu plus de rigueur et de concentration."