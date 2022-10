Standard de Liège, brutal retour sur terre

Et plus que le 2e but, qui n’a finalement servi qu’à couper définitivement les jambes des Rouches, une scène, a priori anodine en fin de match a illustré toute l’impuissance liégeoise vendredi soir. Parti à grandes enjambées en contre-attaque, Marius, l’attaquant serésien s’est retrouvé seul, isolé face à une marée de maillots rouges au centre du terrain.

Mais encore plus frais, peut-être boosté mentalement par le score, l’attaquant serésien a (presque trop facilement) mystifié les quatre (!) défenseurs liégeois pour filer à l’anglaise avec le ballon. Une action, comme il y en a tant dans un match, mais qui symbolise finalement parfaitement ce non-match du Standard.

Au final, après le coup de sifflet final, l’euphorie perçue quelques heures plus tôt avait laissé place à quelques coups de sifflets, d’abord épars puis de plus en plus présents dans les travées liégeoises.

Dédramatisant, Raskin évoquait un simple "accident de parcours." Arnaud Bodart, lui, parlait d'un "gros jour sans", au micro d'Eby Brouzakis. Un gros jour sans qu'il va falloir oublier au plus vite. Parce que le weekend prochain, c'est déjà Charleroi qui se profile. Et en cas de défaite, les démons qui sommeillaient pourraient brutalement ressurgir. Illustration d'une vie à 1000 à l'heure en Bord de Meuse.