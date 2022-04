Standard : Contre l’Union Saint-Gilloise, Luka Elsner veut éviter le scénario du match aller

Ce dimanche, à 13H30, le Standard de Liège reçoit l’Union Saint-Gilloise dans le cadre de l’avant dernière journée de phase classique en Pro league. Un rendez-vous important pour les Rouches car il s’agit de leur dernier match à domicile.

Ce week-end, il faudra battre l’actuel leader du championnat si les Liégeois veulent repartir avec les trois points. Luka Elsner a une mission, ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'au match aller, perdu 4-0 en août dernier. "On va jouer contre une équipe qui propose un beau football qui est très difficile à manœuvrer. J’espère qu’on pourra offrir un beau spectacle aux spectateurs. Mais il faudra faire attention à ne pas ouvrir toutes les vannes de notre côté car c’est une équipe qui est capable de mettre 3 ou 4 buts et on l’a bien vu à notre match aller", déclarait le coach liégeois en conférence de presse.