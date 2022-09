Standard – Club de Bruges, la tête d’affiche du week-end va-t-elle délivrer ses surprises ? (Direct audio et commenté 18h30)

Ce dimanche, la neuvième journée du championnat laisse place à une affiche particulièrement attendue. Le Standard, invaincu depuis trois journées, accueille le Club de Bruges. Sur papier, et au vu du niveau des Brugeois, on pourrait se dire que le sort de la rencontre est déjà joué. Pourtant, on n’est pas à l’abri d’une surprise lors de ce match qui s’annonce plutôt palpitant.

Du côté des Rouges on dirait bien que la magie opère. L’arrivée de Deila à Sclessin porte ses fruits tant le style trouvé semble convenir de mieux en mieux à l’ADN du club. Pourtant le Standard ne part pas avec tous ses atouts en main puisque Steven Alzate, nouvelle recrue prêtée par Brighton et arrivée ce vendredi, est toujours en attente de son permis de travail.

À Bruges, la confiance est au beau fixe depuis la deuxième victoire du club sur la scène européenne cette saison. Les Blauw en Zwart inscrivent un sans-faute en remportant leur rencontre face au Bayer Leverkusen puis au FC Porto. Pour l’instant, les Brugeois culminent en tête de leur groupe.

Retrouvez le match en direct audio sur Viva Sport.