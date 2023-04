Standard – Charleroi : retour sur les cinq derniers chocs wallons à Sclessin, entre tension, neutralisation et humiliation

Les Liégeois, 13e et malades, affrontent une équipe carolo en pleine confiance. Avec un doublé de Shamar Nicholson et un goal de Stefan Knezevic, le score est de 0-3 à l’heure de jeu. Les supporters du Standard vont alors lancer des fumigènes en guise de protestation et l’arbitre du match, Nicolas Laforge, est obligé d’arrêter le match après deux rappels à l’ordre. Une poignée de supporters rentre ensuite sur le terrain pour demander des explications aux joueurs et aller provoquer les supporters carolos. Le Matricule 16 écopera de deux matchs à huis clos et le score de 0-3 restera intact. Les Zèbres mettent eux fin à une série de 13 ans sans victoire en bord de Meuse et intègre le top 4.