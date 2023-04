Standard – Charleroi : "C'est impossible que Visser n'ait pas vu les jets de fumigènes"

Pour notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, deux phases interpellent lors de cette rencontre. "La première, c’est la faute de Laifis, avec son pied en avant au-dessus de la cheville du joueur de Charleroi. Le VAR checke la phase et finalement n’appelle pas l’arbitre pour venir consulter la vidéo. Je pense que si l’arbitre revoit la phase, il donne le carton rouge et exclut Laifis. Je ne comprends pas que l’on n’appelle pas l’arbitre. On voit qu’il pensait lui-même devoir intervenir."



Il poursuit, "la deuxième phase, ce sont les incidents avec les jets de fumigènes. Monsieur Visser se met lui-même dans une situation compliquée car il n’arrête pas le jeu directement. C’est impossible qu’il n’ait pas vu les jets de fumigènes. Et au lieu d’arrêter le jeu quasi sur la ligne médiane, il doit l’arrêter à hauteur du grand rectangle car les jets sont proches du gardien de but. Et il reprend avec une balle à terre mais pas du tout à l’endroit où il doit le faire c’est-à-dire près du grand rectangle. Il le recule de 30 mètres et là pour moi il y a un vrai souci. Je ne pense pas que ça ait influencé le résultat final, je dirais qu’il a commis une erreur en se mettant lui-même en difficulté n’en arrêtant pas le jeu plus tôt."