Standard : "Chapeau à Noé Dussenne pour la mentalité affichée depuis son non-transfert"

Dans l'Instalive de la Tribune ce lundi, vous avez été nombreux à revenir sur la belle victoire du Standard face à l'Union Saint-Gilloise. Une victoire collective qui prouve également la bonne gestion du groupe par Ronny Deila. Benjamin Deceuninck a répondu à toutes vos questions.

"Quelle victoire du Standard à l'Union ! Battre l'Union qui n'avait plus perdu depuis le mois d'octobre... Je ne vais pas dire que c'était prévisible mais avec ce Standard-là cette saison, ça va dans tous les sens."

Benjamin avait prédit le fait qu'il ne fallait pas enterrer le Standard après la contre-performance contre Courtrai le week-end dernier : "Je me méfiais de cette réaction-là du Standard parce que c'est dingue. Ici ça va être le Clasico, et il va falloir qu'ils enchainent et, ça, ce serait sans doute nouveau dans cette saison du Standard. Mais à chaque fois qu'ils se rapprochent à un point ou deux de la quatrième place, on se dit qu'il faut y croire et puis 'bam' contre-performance. Puis quand on se dit qu'il va devoir faire attention et regarder derrière, "boum" ils gagnent contre l'Union, l'équipe du moment. Même Arnaud Bodart parlait de leur irrégularité à l'interview après le match et du fait qu'il fallait essayer de gommer ça. C'est le moment, il n'est pas trop tard pour aller chercher le top 4. Mais c'est fort serré jusqu'à la neuvième/dixième place. Ca va être sympa, il va y avoir du suspens dans cette fin de saison pour les deux séries de playoffs."

La différence de visages affichés face à Courtrai et l'Union, la patte de Deila ? "Ca veut dire qu'il a encore totalement la prise sur son groupe, sur son équipe. Il est capable de les faire réagir. Je l'avais déjà dit, c'est de loin le meilleur tranfert du Standard cette saison. Il y a de bons joueurs qui sont arrivés. D'autres sont moins une réussite, il faut l'avouer. Mais Deila, c'est vraiment le très bon choix de la nouvelle direction du Standard. On l'a vu tout de suite qu'il avait quelque chose. Il a du charisme, il a des idées, et je pense qu'il est aussi rempli d'humanité dans la gestion de son groupe. Il a toutes ces qualités-là qui, pour moi, font toujours un très bon coach. Il possède un bon mélange d'un peu tout, au-delà de ses qualités de technicien, de tacticien. Je pense qu'il possède un très bon équlibre des ingrédients qu'il faut pour être un bon coach dans un vestiaire de football."

En raison de blessures et d'indisponibilités, le Standard a évolué sans véritable numéro neuf contre les Bruxellois : "Je pense que c'est ça qui a perturbé l'Union. Les défenseurs, Burgess en premier, ce sont des défenseurs physiques. Ils aiment bien être au contact d'un vrai attaquant, montrer qui est le plus fort, le plus grand, qui gagne le plus de duels. Et là, il n'y avait pas de point de repère pour cette défense de l'Union. Il fallait aller chasser les milieux de terrain, dézoner, ne pas le faire... Ce sont toutes des questions qu'ils ne se posent peut-être pas d'habitude. Et quand on voit les premiers buts c'est un peu ça, ce sont des infiltrations des milieux de terrain du Standard. Il n'y a pas qu'un joueur à ressortir après ce match, ils ont décroché cette victoire collectivement. Ca fait plusieurs semaines que l'on souligne qu'il y a deux versions d'Alzate, avec et sans Cimirot depuis qu'il a été repositionné à la place de Raskin. Il est vraiment beaucoup plus intéressant quand Cimirot est là, il peut plus montrer ses qualités."

Une image à ressortir plutôt qu'un joueur : "Noé Dussenne, après le quatrième but du Standard, c'est lui qui fait la passe pour Donnum et puis il saute dans les bras du staff, des réservistes, et gars-là, il y trois semaines, tout le monde disait qu'il allait partir. Il devait partir, il avait même fait ses adieux aux supporters. Ca ne s'est pas fait et il est concerné, il est encore tout à fait dans le groupe et il tire même le groupe vers le haut. Je voulais tirer mon chapeau à Noé Dussenne depuis sa mentalité affichée depuis son non-transfert."