Standard champion ? Le plateau de La Tribune n’y croit pas trop

Cinq victoires sur les six derniers matches : le Standard respire la forme et enchaîne les prestations convaincantes face à de solides adversaires. Après le Club Bruges, c’est l’Antwerp qui a subi la loi des Liégeois à l’occasion de la douzième journée de Pro League (3-0). Des performances qui poussent à l’optimisme en bord de Meuse. Certains se mettent déjà à rêver de titres. Alors est-ce réellement possible ? Le plateau de La Tribune a donné son avis.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos consultants se veulent davantage raisonnables. "Il ne faut vraiment pas s’enflammer. L’équipe a une moyenne d’âge de 24 ans, c’est jeune" lance Marc Wilmots. Si l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale joue la carte de la temporisation, un autre ancien Diable le rejoint. "Il y a quand même des équipes comme Genk et Bruges qui devraient se jouer le titre. Le Standard peut néanmoins rêver du top 4" nuançait Philippe Albert.

Une place significative d’accession aux Champions Playoffs qui doit être l’objectif des Rouches selon Nordin Jbari. "J’ai envie de dire que justement le Standard doit s’enflammer. C’est comme ça qu’ils jouent bien. On voit enfin un Standard qui produit du jeu, ils doivent viser le top 4." Le retour d’une mentalité purement liégeoise que Swann Borsellino a également apprécié. "Ce dimanche, il s’est passé quelque chose. Ils doivent être dans le top 8 et être à la bagarre pour les quatre premières positions" concluait le cadet des consultants.