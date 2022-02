Ce lundi, le Département Arbitrage de l’Union belge de football (RBFA) a donné raison au Standard, comme l’explique sa porte-parole: "Lors de l’analyse de cette phase, le VAR a utilisé une image zoomée pour évaluer la situation de hors-jeu. Les images sur lesquelles la décision a été basée ont montré que les deux lignes de hors-jeu ne se touchaient pas, et que le joueur du Standard était bien en position de hors-jeu sanctionnable".

Mais une analyse plus approfondie a prouvé qu'il n'y avait pas hors-jeu: "Le Département Arbitrage a analysé cette situation en profondeur et a constaté que les points de référence déterminant la position de la ligne de hors-jeu avaient été mal placés par le VAR. Le Département Arbitrage a recalculé cette ligne, sur la même image qui avait été utilisée pendant la rencontre, et a constaté que les deux lignes se touchaient. Dans ce cas le protocole stipule que la décision sur le terrain doit être suivie et que le but aurait dû être accordé, a conclu la porte-parole du département arbitrage.

Le Standard fera à présent tout ce qui est en son pouvoir pour essayer d'aller chercher ces deux points perdus, essentiels dans sa quête des playoffs 2.