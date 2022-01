Standard – Bruges : Pour Joachim Mununga dans Complètement Foot, "cette rencontre laisse entrevoir de bonnes choses pour les deux équipes pour la suite"

Si les deux équipes doivent encore progresser, surtout du côté du Standard, il y a du mieux.

"Pour Bruges, ce n’est pas encore génial, car le rapport à l’Union est de plus en plus à prendre au sérieux. Les joueurs de Mazzu veulent vivre leur histoire jusqu’au bout. Hormis Dost et Vormer qui sont deux bons changements avec le nouveau coach, ce n’est pas encore le top pour le reste. Bruges veut avoir la possession, plus qu’avec Clement, mais ça prendra du temps. Et au Standard, il y a un meilleur contenu que lors du match contre Anderlecht", explique Eby.

C’est ce club qu’on avait été habitué à voir et qu’on avait un peu perdu ces derniers temps.

Pour Joachim Mununga, "le résultat n’est pas là à la fin pour Bruges. Je rejoins Eby, à la fin le Standard aurait pu émerger. J’ai vu un club de Bruges qui proposait quelque chose de différent que je n’avais plus vu depuis longtemps. Aujourd’hui, j’ai vu des séquences de passes et on a pris le temps de construire les actions. C’est ce club qu’on avait été habitué à voir et qu’on avait un peu perdu ces derniers temps. Au Standard, j’ai vu un schéma de jeu clair. Dans le contenu, j’ai trouvé le Standard attentiste. Ils ont un peu subi la domination, mais ils s’en sortent."