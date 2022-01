Standard – Bruges et Malines – Anderlecht au programme de Complètement Foot

Au programme de l’émission, toute l’équipe de Complètement Foot reviendra sur le match Standard – Bruges, mais aussi Malines – Anderlecht. Et puis, on débrief aussi sur la fin de carrière de Thomas Vermaelen et la reprise du foot amateur le vendredi 28. L’équipe de "Complètement Foot" reviendra aussi avec Stéphane Breda sur différentes phases litigieuses de cette 23e journée de Jupiler Pro League.