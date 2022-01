Standard – Bruges : Emond heureux d’être de retour, Cafaro "venu pour marquer"

Mathieu Cafaro : "On reste sur deux prestations. On s’est battu, on a fait les efforts, on a trouvé une équipe vraiment solidaire et c’est ce qu’il faut pour la suite du championnat. Maintenant, il va falloir gagner contre des équipes d’un niveau inférieur à Bruges et Anderlecht parce qu’on se doit de le faire."

Le dernier but du joueur Français remontait au mois de mars avec son ancien club de Reims, face à Lyon. Déjà un but important "C’est mon rôle d’être décisif. J’aime l’être parce que c’est le plus important pour un joueur offensif. Je vais essayer de l’être le plus possible pour aider au maximum l’équipe. […] Je suis content de mon intégration, j’ai été très bien accueilli. Je suis très content d’être ici. Maintenant, à moi d’aider au mieux l’équipe. C’est pour ça que je suis venu ici."

Le joueur manque encore d’un peu de rythme pour pouvoir disputer 90 minutes : "Ça faisait quatre mois que je n’avais pas joué un match complet. Ici je joue deux fois en deux semaines, c’est pas mal. Je reprends du rythme."