Standard – Beerschot : 0-0, Henkinet dans les buts, Amallah de retour (Live audio et commenté)

Le Standard reçoit le Beerschot ce mercredi en match en retard et dans un climat de tensions. Alors que les Anversois voulaient que les Liégeois perdent ce match sur tapis vert, il se jouera finalement. À un moment où le Standard est embourbé dans une crise à tous les niveaux. Des débordements sont à craindre, alors que le club (à la suite d’une ordonnance des autorités) a conditionné la vente des tickets pour le choc wallon face à Charleroi dimanche prochain, au bon déroulement de ce match contre le Beerschot.

Suivre la rencontre en direct commenté sur Vivacité

La rencontre devait initialement se jouer le 15 décembre dernier, mais les autorités avaient décidé qu’elle ne pouvait pas avoir lieu en raison d’une grève des services de police.

Sportivement parlant, on trouve là deux des équipes les moins en forme de notre championnat. Le Beerschot a presque dit adieu à la D1A et le Standard à son objectif de PO2. Mais les Rouches n’ont vraiment plus le droit à l’erreur au moment d’aborder cet affrontement. Le ton semble vraiment être aux "trois points sinon rien". Elsner, fortement critiqué à la suite de sa sortie sur Bodart, risquerait de perdre son poste dans le cas contraire, et les supporters du Standard risquent de montrer d’autant plus leur mécontentement.

Eux qui ont déjà mené une action face à Gand le week-end dernier. Satisfaits du départ d’Alexandre Grosjean (CEO), ils réclament également celui de Bruno Venanzi (président).