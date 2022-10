Standard – Antwerp : les Rouches reçoivent le leader avec l'objectif d'enchainer (Direct audio et commenté 13h30)

Ronny Deila va-t-il réussir à faire tomber l’Antwerp ce dimanche lors de la 12e journée de Pro League ? Le T1 du Standard espère refaire le même coup que contre le Club Bruges et faire tomber les leaders du général.

>>Suivez le match en direct radio sur Vivacité

Avec dix points sur 18 à domicile, le Standard peut mieux faire s’il veut remplir son objectif en championnat. D’autant plus que les Rouches peuvent compter sur le soutien du 12e homme. Et ce dimanche, ils auront l’occasion de se mesurer ni plus ni moins qu’au leader du championnat.

L’Antwerp, lui, réalise un début de saison de haut vol et avec une seule défaite en déplacement à Courtrai, les hommes de Mark van Bommel auront donc des arguments à revendre.

Pour faire face à l’Antwerp, Ronny Deila pourra cependant compter sur Jacob Barrett. Exclu face à Charleroi, le parquet de l’Union belge a jugé l’exclusion suffisante, aucune poursuite n’est donc retenue. Mais le T1 du Standard devra se passer des services de Zinckernagel (exclu face à Charleroi pour deux jaunes) et de Selim Amallah qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction. Il faudra donc être ingénieux pour pouvoir espérer faire un résultat. A noter que Nathan Ngoy (déchirure aux ischios) et Noah Ohio sont aussi indisponibles.

En cas de défaite face à l’Antwerp, le Standard perdrait pour la 2e fois consécutivement à domicile face à cette équipe, ce qui serait une première depuis la saison… 1929-1930.