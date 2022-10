Standard – Anderlecht : Mazzu sous pression, une 3e défaite de suite pour les Mauves ? (Direct audio et commenté 18H30)

14e journée de Pro League et match au sommet entre le Standard et Anderlecht. Un match au sommet mais avec une pression différente pour les deux équipes. En cas de défaite, Felice Mazzu est Anderlecht alignerait une 3e défaite de suite, une première depuis 2019. Et le T1 Mauve serait encore plus sous pression.

Qui de Ronny Deila ou Felice Mazzu va sortir gagnant du match Standard – Anderlecht ? Pour le coach du Standard, accrocher son ennemi juré après avoir battu le Club Bruges et l’Antwerp serait une belle preuve que le Standard fait du mal aux grandes équipes et doit encore régler quelques détails contre les plus petits comme Seraing et Malines.

Mais pour gagner, il faudra déjà ne pas encaisser et avec Cimirot qui est incertain, le T1 Rouche devra peut-être revoir son arrière-garde. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il pourra compter sur le retour de Ngoy et de Laifis. A voir aussi ce que le Standard va faire avec Amallah dont le conflit avec la direction n’est toujours pas réglé.

Deila est cependant excité à l’idée de disputer son premier clasico comme il l’a souligné en conférence de presse : "On me parle de ce match depuis le premier jour où j’ai mis les pieds à Liège. Je suis très impatient d’être dimanche. J’espère que l’ambiance pourra être encore plus folle que face au Club Bruges et à l’Antwerp. On doit envisager ce match comme une finale de Coupe."

Si le coach norvégien a quelques soucis pour coucher un onze, que dire de Felice Mazzu. Le coach mauve est sous pression. 9e au général, Anderlecht reste sur deux défaites de suite en championnat et l’avenir du T1 s’assombrit de plus en plus du côté de Saint Guidon.

D’autant plus que la défaite jeudi face à Zulte Waregem risque de laisser des traces. A moins que ses joueurs réagissent et se payent leur meilleur ennemi ? Anderlecht peut-il éviter la passe de trois défaites de suite en championnat ? Ce serait une première depuis avril 2019 lorsqu’Anderlecht avait aligné quatre défaites de suite en PO1 (Genk, Bruges, Antwerp et Standard).

Réponse en début de soirée...