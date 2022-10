Standard-Anderlecht : "Les Mauves ne se sont pas respectés en tant que footballeurs"

Déjà à la mi-temps, l'équipe débriefait de la supériorité du Standard de Liège même si le Sporting d'Anderlecht a dominé pendant les dix premières minutes de la rencontre. Avec notamment le but de Yari Verschaeren.

Pour notre consultant, Joachim Mununga, "les bruxellois ont très bien commencé la rencontre. Le but est arrivé assez tôt par Verschaeren qui était très en vu en début de match, extrêmement remuant." Il poursuit en disant, "on avait cette impression que les Anderlechtois jouaient à domicile, tellement ils imprégnaient la rencontre de leur rythme." Avant de poursuivre, "tout doucement le Standard est rentré dedans. Un super goal de Nicolas Raskin qui est un peu la locomotive de cette équipe, il a fait du bien au Standard. Les liégeois étaient bien dans leur partie."

De son côté Pascal Scimè souligne le manque de justesse du Standard dans les dix premières minutes. "Anderlecht était très bon et avait de la justesse car le Standard a voulu commencé la partie comme face à l'Antwerp et face à Bruges. Un gros pressing sur le porteur qui n'était pas coordonné. Les milieux liégeois sortaient à contre-temps." Mais pour lui, une fois que le Standard s'est mis en route, ce n'était plus la même histoire. "Une fois qu'ils ont commencé à jouer mieux, à se coordonner et à réfléchir niveau football, qu'il y avait moins de fougue, moins d'impulsivité mais plus de cerveaux dans les courses. On a vu le Standard privé Anderlecht d'espace et de ballons. Et c'est là qu'on a pu constater les carences du milieu de terrain anderlechtois et le manque de connexion entre Majeed Ashimeru et Amadou Diawara."

Joachim Mununga abonde dans le sens de Pascal Scimè et conclut "le Standard a pris le dessus et profitent de cette zone de doute anderlechtoise. On sent que les Liégeois l'ont bien compris et se sont appuyés dessus."