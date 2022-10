Standard – Anderlecht : Le match définitivement arrêté à 3-1, suite à des jets de fumigènes bruxellois

La pression est intense sur les épaules anderlechtoises. Les Mauves doivent relever la tête après une humiliante défaite à Zulte-Waregem, la lanterne Rouge de la Pro League.

Felice Mazzu préfère l’expérience à la jeunesse pour ce qui pourrait être son dernier match aux commandes du Sporting. Ashimeru, Amuzu, Verschaeren et Refaelov font leur retour dans le onze de base.

Quatre changements sont aussi à noter du côté liégeois, par rapport à l’équipe alignée mercredi lors de la défaite à Malines. Rony Deila aligne d’emblée Laifis, Fossey, Dønnum et Canak.

On pensait voir le Standard à l’offensive dès la première seconde, mais c’est Anderlecht qui surprend tout le monde à la 2e minute. Refaelov récupère un ballon perdu par Amuzu. L’Israélien dribble Dussenne dans le rectangle et sert magnifiquement Verschaeren. Le Diable Rouge décoche une prune qui vient se loger dans la lucarne du but de Bodart. C’est 0-1.

Quatre minutes plus tard, Silva est à deux doigts de doubler l’avance bruxelloise mais le gardien liégeois bloque le tir du joueur portugais.

Au quart d’heure la tendance s’inverse. Le rouleau compresseur de Deila commence son travail. Le pressing liégeois est intense. Les coups de coin se succèdent. Dussenne saute plus haut que tout le monde. Sa reprise de la tête s’écrase sur l’équerre du but de Van Crombrugge (17e). Deux minutes plus tard Balikwisha ne cadre pas son tir.

L’égalisation tombe à la 20e minute. Raskin efface plusieurs joueurs. Un raid de 40 mètres ponctué par un tir puissant dévié par Vertonghen. Le ballon lobe Van Crombrugge, c’est 1 but partout.

Le gardien bruxellois sort le grand jeu devant Zinckernagel. On retrouve l’attaquant danois à la 27e minute. Il botte le coup de coin qui arrive chez Dussenne qui prolonge vers Fossey, qui donne l’avance aux Liégeois (2-1). Le dernier quart d’heure est intense mais plus de grosses occasions. Le Standard rentre au vestiaire avec un but d’avance.