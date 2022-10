Standard-Anderlecht : grosse tension, jets de pétards et supporters blessés après le match

Le match entre le Standard et Anderlecht a été interrompu après un peu plus d’une heure de jeu suite aux divers jets de fumigènes des supporters du Sporting. Malheureusement, la tension n’est pas retombée après ces événements.



A l’issue de la rencontre, les fans des deux camps se sont "retrouvés". Les supporters d’Anderlecht attendaient avant de remonter dans les bus, ceux du Standard quittaient Sclessin.



Il n’y a pas eu de confrontation directe, ni physique puisqu’ils étaient séparés par des hauts grillages et des bâches. Tout a commencé par des provocations verbales et cela s’est poursuivi par des jets de divers objets pyrotechniques (fusées, feux de bengal, pétards et fumigènes) au-dessus de la séparation.



Les policiers ont essayé de créer une zone neutre entre les deux camps mais en vain. Les objets ont continué à voler dans les deux sens.



Plusieurs supporters ont été blessés et ont été soignés en zone d’interviews. La police a chargé.