Standard, Anderlecht, Charleroi, Union et Bruges : les chantiers qui attendent les clubs belges avant la saison prochaine

"D’abord, il va falloir trouver un entraîneur qui se rapprochera le plus possible de ce qui a été construit cette année. Le chantier, c’est de ne pas devoir tout reconstruire, de faire en sorte que ce qui a été mis en place l’année dernière continue sur la même voie. Et pas un mec qui arrive et qui dit qu’il détruit tout ce qui a été fait. Donc le chantier principal, c’est de trouver une certaine continuité à par rapport à ce qui a évolué dans le bon sens cette saison. Et on voit que c’est fragile vu les play-offs qu’ils ont fait, ça ne tient qu’à un fil pour que ça reparte du mauvais côté."