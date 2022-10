Standard-Anderlecht : "Bram Van Driessche a fait preuve de sagesse et d'expérience" pour Stéphane Breda

Le choc entre le Standard et Anderlecht a été interrompu une première fois à la 56e minute, avant d'être définitivement arrêté 10 minutes plus tard après le jet sur le terrain de nombreux fumigènes de la part des supporters bruxellois.

Pour notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, Bram Van Driessche a rendu une copie parfaite. "Jusqu'aux incidents, il a été parfait et il a été plus que parfait après les incidents. Après l'interruption, il aurait pu réagir directement au premier fumigène, mais il a encore essayé pour que ça puisse continuer et il a tenté de gérer car il pouvait y avoir des incidents supplémentaires dans les tribunes et en extérieur." Il poursuit en expliquant que l'arbitre a tenté d'aller au bout. "Il a fait preuve de sagesse, d'expérience. Il a été à la hauteur, il a pris ses responsabilités. On ne peut que le féliciter de son match."

Pascal Scimè, notre journaliste a tenu à souligner la déception de l'arbitre. "Il était déçu de mettre un terme à la rencontre, il regardait les joueurs en essayant de gagner un peu de temps. Mais cette interruption définitive a peut-être évité d'autres écarts."

Joachim Mununga, notre consultant conclut en parlant de la psychologie dont a fait preuve l'arbitre. "Il a réussi à sortir un petit peu du cadre pour tenter d'aller au bout des choses. Et il a su revenir dans le cadre, j'apprécie ce genre de manœuvre."