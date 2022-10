Standard-Anderlecht : "Bram Van Driessche a fait preuve de sagesse et d'expérience"

Le choc entre le Standard et Anderlecht a été interrompu une première fois à la 56e minute, avant d'être définitivement interrompu 10 minutes plus tard après le jet de nombreux fumigènes sur le terrain.

Pour notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Breda, Bram Van Driessche a rendu une copie parfaite. "Jusqu'aux incidents, il a été parfait et il a été plus que parfait après les incidents. Après l'interruption, il aurait pu réagir directement au premier fumigène, mais il a encore essayé pour que ça puisse continuer et il a tenté de gérer car il pouvait y avoir des incidents supplémentaires dans les tribunes et en extérieur." Il poursuit en expliquant qu'il a tenté d'aller au bout. "Il a fait preuve de sagesse, d'expérience. Il a été à la hauteur, il a pris ses responsabilités, on ne peut que le féliciter de son match."

Pascal Scimè, notre journaliste souligne la déception de l'arbitre. "Il était déçu de mettre un terme à la rencontre, il regardait les joueurs en essayant de gagner un peu de temps. Mais cette interruption définitive a peut-être évité d'autres écarts."

Joachim Mununga, notre consultant conclut en parlant de la psychologie dont a fait preuve l'arbitre. "Il a réussi à sortir un petit peu du cadre pour tenter d'aller au bout des choses. Et il a su revenir dans le cadre, j'apprécie ce genre de manœuvres."